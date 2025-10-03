Asma e allergie alimentari | scoperto il legame con il microbiota nei primi giorni di vita e perché cambiano i sintomi

Si può essere allergici fin da bambini, ma anche diventarlo in età adulta, a 50 o 60 anni. Fino ad oggi, non era chiaro il meccanismo che influenza la variabilità nel tempo delle allergie, che, a volte, possono risolversi spontaneamente nella prima infanzia, mentre altre, comparire all’improvviso. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: asma - allergie

Chi soffre di allergie alimentari, asma allergica, rino-congiuntivite stagionale può riscontrare problemi anche a livello cutaneo, come fastidiose dermatiti irritative. In questi casi è necessario effettuare una visita specialistica e sottoporsi a test allergologici: ad oc - facebook.com Vai su Facebook

Allergie alimentari, grazie all’anticorpo monoclonale torna nel piatto il cibo “incriminato”. I risultati dello studio del Bambin Gesù - Lo studio osservazionale ha coinvolto 65 bambini con asma ed allergia alimentare trattati con Omalizumab per un periodo di 12 mesi e ha mostrato la sicurezza dell’anticorpo monoclonale, che riduce il ... Si legge su quotidianosanita.it

L’importanza della salute dell’intestino nei bambini di 1 anno per evitare asma e allergie future - Le comunità di batteri, note come microbiota, si sviluppano precocemente nel corpo umano, e sono coinvolti in processi utili all’organismo, come la sintesi di vitamine e il rafforzamento del sistema ... Scrive greenme.it