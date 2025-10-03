Asl Roma 3 al via campagna social di sensibilizzazione per l’Anagrafe Animale
Fiumicino 3 ottobre 2025 – Tutelare il benessere degli animali e la salute pubblica. Questo l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione promossa dal Servizio Veterinario della ASL Roma 3 per incentivare la corretta registrazione di coloro che detengono animal i nel Sistema Informativo Veterinario. “Si tratta di un’azione molto importante per la salute, sia degli animali che dell’uomo, e si riferisce ad ogni specie: d ai bovini, agli equini, anatre, oche, struzzi, conigli, maiali e via dicendo. Non sono esclusi gli allevatori di animali da compagnia come ad esempio di cani e gatti, anche loro hanno l’obbligo per legge di registrarsi presso i competenti servizi sanitari ” spiega Carla Petrangeli, dirigente veterinario presso la UOC Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 3. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
