ASL di Avellino parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Avellinotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via la Campagna di Vaccinazione antinfluenzale promossa dall’Asl di Avellino, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.La vaccinazione è gratuita e raccomandata per:Bambini tra i 6 mesi e 6 anniPersone di età uguale o superiore ai 60 anniDonne in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

