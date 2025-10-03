ASL di Avellino parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Al via la Campagna di Vaccinazione antinfluenzale promossa dall’Asl di Avellino, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.La vaccinazione è gratuita e raccomandata per:Bambini tra i 6 mesi e 6 anniPersone di età uguale o superiore ai 60 anniDonne in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it