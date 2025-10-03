(Adnkronos) – L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la Bahrain Space Agency (BSA) hanno siglato un Memorandum of Understanding (MoU) per la collaborazione congiunta sull’uso pacifico dello spazio e sulle scienze, tecnologie e applicazioni spaziali. L’accordo è stato formalizzato in occasione della 76ª edizione dell’International Astronautical Congress (IAC 2025). Il documento è stato firmato dal presidente . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - ASI e Bahrain Space Agency firmano accordo storico per la cooperazione