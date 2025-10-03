Asfalto groviera dopo i lavori per la fibra
"I recenti lavori di scavo e posa della fibra ottica, eseguiti da imprese per conto di FiberCop, non sono semplicemente fatti male: sono un pericolo pubblico e un’offesa al decoro urbano ". Lo ha detto Alessandro Savi, ex consigliere comunale ed ex assessore provinciale, in merito allo stato in cui versa via Emanuele Filiberto a Macerata. "Invece di un ripristino dell’asfalto – ha spiegato –, i cittadini si ritrovano a fare i conti con colate di cemento applicate in modo approssimativo e sommario. Il risultato è un’opera fatiscente che, come testimoniano i frequentatori abituali della via, perde pezzi di cemento ogni giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
