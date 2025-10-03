AGI - Roma anche oggi scende in piazza per la manifestazione nazionale che a sostegno di Gaza e della missione umanitaria della Flotilla nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30 si muoverà da piazzale Ostiense a piazza di Porta San Giovanni. Come riporta il sito del comune, il corteo passerà per viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana e via Merulana. Le strade saranno chiuse al traffico almeno fino alle 19. Già dalla mezzanotte antecedente sono stati predisposti sgomberi e divieti di sosta nelle aree di passaggio e limitrofe. 🔗 Leggi su Agi.it

