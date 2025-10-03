asda

Agi.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Roma anche oggi scende in piazza per la manifestazione nazionale che a sostegno di Gaza e della missione umanitaria della Flotilla nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30 si muoverà da  piazzale Ostiense  a  piazza di Porta San Giovanni. Come riporta il sito del comune, il corteo passerà per  viale della Piramide Cestia,  piazza Albania,  viale Aventino,  piazza di Porta Capena,  via di San Gregorio,  via Celio Vibenna,  piazza del Colosseo,  via Labicana  e  via Merulana. Le  strade  saranno  chiuse al traffico  almeno fino alle 19. Già dalla mezzanotte antecedente sono stati predisposti  sgomberi  e  divieti di sosta  nelle aree di passaggio e limitrofe. 🔗 Leggi su Agi.it

asda

© Agi.it - asda

In questa notizia si parla di: asda - piazza

Cerca Video su questo argomento: Asda