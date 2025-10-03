Ascolti TV Total Audience | Giovedì 2 Ottobre 2025 Fenomeno La Forza di una Donna +79K che passa dal 25.79 al 26.22%

Nella serata di ieri, giovedì 2 ottobre 2025, in total audience su Rai1 La Ricetta della Felicità ha interessato 3.082.000 spettatori pari al 18.26% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.539.000 spettatori con uno share del 16.33%. Su Rai2, dopo la presentazione (763.000 – 3.72%), Ore 14 Sera intrattiene 920.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1 L’uomo d’acciaio incolla davanti al video 884.000 spettatori con il 5.25%. Su Rai3 The Mauritanian segna 541.000 spettatori (3.03%). Su Rete4, dopo la presentazione (571.000 – 2.72%), Dritto e Rovescio totalizza 795.000 spettatori (5. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Giovedì 2 Ottobre 2025. Fenomeno La Forza di una Donna (+79K) che passa dal 25.79 al 26.22%

In questa notizia si parla di: ascolti - total

Ascolti TV Total Audience | Giovedì 10 Luglio 2025. Botto Temptation (+173K) che passa dal 29.64 al 30.51%

Ascolti TV Total Audience | Venerdì 11 Luglio 2025. La Forza di una Donna (+39K) e Un Posto al Sole (+38K) crescono più di tutti

Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 16 Luglio 2025. La Ruota (+9K) passa dal 22.48 al 22.4%

#AscoltiTV Total Audience | Mercoledì 1 Ottobre 2025. Uomini e Donne torna a crescere più di tutti (+92K). A seguire Amici (+76K) e Il Paradiso delle Signore (+60K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - X Vai su X

#AscoltiTV Total Audience | Mercoledì 1 Ottobre 2025. Uomini e Donne torna a crescere più di tutti (+92K). A seguire Amici (+76K) e Il Paradiso delle Signore (+60K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti TV Total Audience | Domenica 21 Settembre 2025. La Forza di una Donna (+50K) sale al 19.01% e allunga su Domenica In che passa dal 17.14-14.61% al 17.02-14.53% - Classifica dei programmi che guadagnano di più con lo streaming su small screen ... Come scrive davidemaggio.it

Ascolti tv ieri sabato 27 settembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales, dati Auditel - Ascolti tv sabato 27 settembre 2025, sfida Auditel con il duello tra Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e Tu Sì Que Vales con Maria De FIlippi. Scrive virgilio.it