Ascolti TV Total Audience | Giovedì 2 Ottobre 2025 Fenomeno La Forza di una Donna +79K che passa dal 25.79 al 26.22%

Davidemaggio.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, giovedì 2 ottobre 2025, in total audience su Rai1  La Ricetta della Felicità  ha interessato 3.082.000 spettatori pari al 18.26% di share. Su Canale5  La Notte nel Cuore  ha conquistato 2.539.000 spettatori con uno share del 16.33%. Su Rai2, dopo la presentazione (763.000 – 3.72%),  Ore 14 Sera  intrattiene 920.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1  L’uomo d’acciaio  incolla davanti al video 884.000 spettatori con il 5.25%. Su Rai3  The Mauritanian  segna 541.000 spettatori (3.03%). Su Rete4, dopo la presentazione (571.000 – 2.72%),  Dritto e Rovescio  totalizza 795.000 spettatori (5. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv total audience gioved236 2 ottobre 2025 fenomeno la forza di una donna 79k che passa dal 2579 al 2622

© Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Giovedì 2 Ottobre 2025. Fenomeno La Forza di una Donna (+79K) che passa dal 25.79 al 26.22%

In questa notizia si parla di: ascolti - total

Ascolti TV Total Audience | Giovedì 10 Luglio 2025. Botto Temptation (+173K) che passa dal 29.64 al 30.51%

Ascolti TV Total Audience | Venerdì 11 Luglio 2025. La Forza di una Donna (+39K) e Un Posto al Sole (+38K) crescono più di tutti

Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 16 Luglio 2025. La Ruota (+9K) passa dal 22.48 al 22.4%

Ascolti TV Total Audience | Domenica 21 Settembre 2025. La Forza di una Donna (+50K) sale al 19.01% e allunga su Domenica In che passa dal 17.14-14.61% al 17.02-14.53% - Classifica dei programmi che guadagnano di più con lo streaming su small screen ... Come scrive davidemaggio.it

ascolti tv total audienceAscolti tv ieri sabato 27 settembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales, dati Auditel - Ascolti tv sabato 27 settembre 2025, sfida Auditel con il duello tra Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e Tu Sì Que Vales con Maria De FIlippi. Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Total Audience