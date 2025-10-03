Ascolti tv giovedì 2 ottobre | La ricetta della felicità La notte nel cuore

Ascolti tv giovedì 2 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 2 ottobre 2025? Su Rai 1 è andato in onda La ricetta della felicità. Su Rai 3 The Mauritanian. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 L’uomo d’acciaio. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 2 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 2 ottobre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv giovedì 2 ottobre: La ricetta della felicità, La notte nel cuore

In questa notizia si parla di: ascolti - gioved

Ascolti #blob Giovedì 25 Settembre 2025: Blob segna 786.000 spettatori (4.6%) https://raiplay.it/video/2025/09/Blob---Puntata-del-30092025-7ed750b8-99ce-4fe0-a306-1c8004f6ed32.html?wt_mc=2.www.cpy.raiplay_vid_Blob…. - X Vai su X

BOOM! Dopo il grande successo di ascolti che ieri avete regalato a #LaNotteNelCuore, Mediaset ha deciso di raddoppiare l'appuntamento anche la prossima settimana. Dunque la serie andrà in onda GIOVEDÌ e DOMENICA in prima serata su Canale 5. Cont Vai su Facebook

Ascolti tv, Montalbano in replica surclassa Bova. Amadeus sempre impantanato al 2% - Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica del Commissario Montalbano con Luca Zingaretti ... Scrive iltempo.it

Ascolti Tv 2 settembre 2025: vittoria storica di Gerry Scotti contro De Martino/ Perché Affari tuoi ha perso - Questa è la domanda che in tanti si stanno facendo dopo il ritorno di Affari Tuoi ieri sera, martedì 2 settembre, su Rai 1. Scrive ilsussidiario.net