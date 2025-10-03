Ascolti TV | Giovedì 2 Ottobre 2025 La Ricetta della Felicità vince col 18.3% vs La Notte nel Cuore 16.3%

Nella serata di ieri, giovedì 2 ottobre 2025, su Rai1 La Ricetta della Felicità  ha interessato 3.057.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale5  La Notte nel Cuore  ha conquistato 2.511.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2  Ore 14 Sera  intrattiene 909.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1  L’uomo d’acciaio  incolla davanti al video 880.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3  The Mauritanian  segna 538.000 spettatori (3.1%). Su Rete4  Dritto e Rovescio  totalizza 787.000 spettatori (5.9%). Su La7  Piazzapulita  raggiunge 1.012.000 spettatori e il 7.8%. Su Tv8 la partita di  Europa League – Feyenoord-Aston Villa  ottiene 584. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

