Ascolti TV | Giovedì 2 Ottobre 2025 La Ricetta della Felicità vince col 18.3% 3 mln vs La Notte nel Cuore 16.3% 2,5 mln

Nella serata di ieri, giovedì 2 ottobre 2025, su Rai1 La Ricetta della Felicità ha interessato 3.057.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.511.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2, dopo la presentazione (756.000 – 3.7%), Ore 14 Sera intrattiene 909.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1 L’uomo d’acciaio incolla davanti al video 880.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 The Mauritanian segna 538.000 spettatori (3.1%). Su Rete4, dopo la presentazione (564.000 – 2.7%), Dritto e Rovescio totalizza 787.000 spettatori (5.9%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 2 Ottobre 2025. La Ricetta della Felicità vince col 18.3% (3 mln) vs La Notte nel Cuore 16.3% (2,5 mln)

