Ascolti TV di giovedì 2 ottobre 2025 | chi ha vinto tra La ricetta della felicità e La notte nel cuore

Rai 1 batte Canale 5 nella sfida della prima serata Auditel Gli ascolti tv di giovedì 2 ottobre 2025 hanno visto una nuova sfida tra le ammiraglie Rai e Mediaset. Rai 1 ha proposto la miniserie “La ricetta della felicità” con protagonista Cristiana Capotondi, che ha conquistato 3.057.000 spettatori pari al 18.3% di share, superando . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Ascolti TV di giovedì 2 ottobre 2025: chi ha vinto tra “La ricetta della felicità” e “La notte nel cuore”

In questa notizia si parla di: ascolti - gioved

Ascolti #blob Giovedì 2 Ottobre 2025: 874.000 spettatori (4.8%) https://raiplay.it/video/2025/09/Blob---Puntata-del-02102025-7beebc4c-90d0-4553-a831-271044112bea.html?wt_mc=2.www.cpy.raiplay_vid_Blob…. - X Vai su X

BOOM! Dopo il grande successo di ascolti che ieri avete regalato a #LaNotteNelCuore, Mediaset ha deciso di raddoppiare l'appuntamento anche la prossima settimana. Dunque la serie andrà in onda GIOVEDÌ e DOMENICA in prima serata su Canale 5. Cont - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv del 2 ottobre, Stefano De Martino si sgancia da Gerry Scotti - La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti si sta facendo sempre più intensa. Lo riporta dilei.it

Ascolti tv ieri (2 ottobre): Capotondi tiene su Rai 1, Scotti oltre i 5 milioni - La Ricetta della Felicità al 18,3% di share, La Notte del Cuore al 16,3%, Formigli si impone su Infante e Del Debbio nel giovedì dei talk: tutti i dati Auditel ... Riporta libero.it