Ascolti tv del 2 ottobre Stefano De Martino si sgancia da Gerry Scotti

Dilei.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovedì sera in tv è come sempre dedicato alle grandi fiction. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata de La ricetta della felicità, mentre su Canale 5 è stata protagonista la serie, La notte nel cuore. Ma, come da un mese a questa parte, a tenere tutti col fiato sospeso è la competizione del prime time tra Stefano De Martino che su Rai 1 conduce Affari Tuoi e Gerry Scotti che su Canale 5 presenta La Ruota della Fortuna. Fino ad ora, Gerry è stato il campione indiscusso degli ascolti, ma ultimamente qualcosa sembrava essere cambiato con De Martino si stava avvicinando sempre più al suo rivale. 🔗 Leggi su Dilei.it

ascolti tv del 2 ottobre stefano de martino si sgancia da gerry scotti

© Dilei.it - Ascolti tv del 2 ottobre, Stefano De Martino si sgancia da Gerry Scotti

In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre

Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas

Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?

ascolti tv 2 ottobreAscolti tv giovedì 2 ottobre: La ricetta della felicità, La notte nel cuore - Ascolti tv 2 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Riporta tpi.it

ascolti tv 2 ottobreAscolti tv ieri 2 ottobre 2025: dati Auditel e share tv - Ascolti tv ieri 2 ottobre: i dati sugli ascolti della prima serata d venerdì 3 ottobre 2025. Lo riporta mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 2 Ottobre