Ascolti tv del 2 ottobre Stefano De Martino sempre più vicino a Gerry Scotti

Il giovedì sera in tv è come sempre dedicato alle grandi fiction. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata de La ricetta della felicità, mentre su Canale 5 è stata protagonista la serie, La notte nel cuore. Ma, come da un mese a questa parte, a tenere tutti col fiato sospeso è la competizione del prime time tra Stefano De Martino che su Rai 1 conduce Affari Tuoi e Gerry Scotti che su Canale 5 presenta La Ruota della Fortuna. Fino ad ora, Gerry è stato il campione indiscusso degli ascolti, ma ultimamente qualcosa è cambia e De Martino si sta avvicinando sempre più al suo rivale. E intanto la Rai lo ha scelto per aumentare lo share di Ballando con le Stelle, mandandolo in onda il sabato sera con Milly Carlucci in studio. 🔗 Leggi su Dilei.it

