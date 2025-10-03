Ascolti TV 3 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 3 ottobre 2025. La serata televisiva del 3 Ottobre 2025 ha proposto un mix di cinema, fiction, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Tale e Quale Show, mentre Canale 5 ha risposto con Tradimento ( QUI LE ANTICIPAZIONI ), Italia 1 ha offerto Robin Hood, Rete 4 e La7 hanno proposto talk e approfondimento rispettivamente con Quarto Grado e Propaganda Live, su NOVE invece torna Fratelli di Crozza. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 3 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata