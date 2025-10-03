Ascolti TV 3 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Atomheartmagazine.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti TV 3 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 3 ottobre 2025. La  serata televisiva del 3 Ottobre 2025  ha proposto un mix di cinema, fiction, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su  Tale e Quale Show, mentre Canale 5 ha risposto con  Tradimento ( QUI LE ANTICIPAZIONI ), Italia 1 ha offerto  Robin Hood, Rete 4 e La7 hanno proposto talk e approfondimento rispettivamente con Quarto Grado e Propaganda Live, su NOVE invece torna Fratelli di Crozza. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

ascolti tv 3 ottobre 2025 i dati auditel della prima serata

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 3 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre

Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas

Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?

ascolti tv 3 ottobreAscolti tv giovedì 2 ottobre: La ricetta della felicità, La notte nel cuore - Ascolti tv 2 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Segnala tpi.it

ascolti tv 3 ottobreAscolti tv ieri (2 ottobre): Capotondi tiene su Rai 1, Scotti oltre i 5 milioni - La Ricetta della Felicità al 18,3% di share, La Notte del Cuore al 16,3%, Formigli si impone su Infante e Del Debbio nel giovedì dei talk: tutti i dati Auditel ... Si legge su libero.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 3 Ottobre