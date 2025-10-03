Ascolti tv 2 ottobre ‘La Ruota della fortuna’ vince con 24,7% share
(Adnkronos) – La fiction ‘La Ricetta della Felicità’, in onda ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 3.057.000 spettatori e il 18.3% di share. Al secondo posto, ‘La Notte nel Cuore’ su Canale 5 ha conquistato 2.511.000 spettatori e il 16.3% di share. Terzo piazzamento per ‘Piazzapulita’ su La7, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre
Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata
Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas
Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?
Domenica di Carta torna da NoMus! Un pomeriggio dedicato a “Per una domenica di cartone”: tra dischi e rulli di cartone, ascolti e racconti dal nostro archivio. Ti aspettiamo! Domenica 12 ottobre 2025, ore 17:00 Sede NoMus – Via Tito Vignoli 37/A, Milan - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv 1 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna, i dati in assenza della Flotilla in tv - X Vai su X
Ascolti tv giovedì 2 ottobre: La ricetta della felicità, La notte nel cuore - Ascolti tv 2 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it scrive
Ascolti tv ieri (2 ottobre): Capotondi tiene su Rai 1, Scotti oltre i 5 milioni - La Ricetta della Felicità al 18,3% di share, La Notte del Cuore al 16,3%, Formigli si impone su Infante e Del Debbio nel giovedì dei talk: tutti i dati Auditel ... Secondo libero.it