Ascolti tv 2 ottobre ‘La Ruota della fortuna’ vince con 24,7% share

Ildifforme.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La fiction ‘La Ricetta della Felicità’, in onda ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 3.057.000 spettatori e il 18.3% di share. Al secondo posto, ‘La Notte nel Cuore’ su Canale 5 ha conquistato 2.511.000 spettatori e il 16.3% di share. Terzo piazzamento per ‘Piazzapulita’ su La7, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv 2 ottobre, ‘La Ruota della fortuna’ vince con 24,7% share

