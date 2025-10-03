Ascolti tv 2 ottobre | chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna i dati delle fiction in prima serata

Tutti i dati Auditel di giovedì 2 ottobre. In prima serata la fiction La ricetta della felicità su Rai1 e La notte nel cuore su Canale 5. Continua la sfida dell'access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre

Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas

Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?

Domenica di Carta torna da NoMus! Un pomeriggio dedicato a “Per una domenica di cartone”: tra dischi e rulli di cartone, ascolti e racconti dal nostro archivio. Ti aspettiamo! Domenica 12 ottobre 2025, ore 17:00 Sede NoMus – Via Tito Vignoli 37/A, Milan Vai su Facebook

Ascolti tv 1 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna, i dati in assenza della Flotilla in tv - X Vai su X

Ascolti tv giovedì 2 ottobre: La ricetta della felicità, La notte nel cuore - Ascolti tv 2 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Segnala tpi.it

Ascolti tv del 2 ottobre, Stefano De Martino sempre più vicino a Gerry Scotti - La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti si sta facendo sempre più intensa. dilei.it scrive