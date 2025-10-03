Ascolti tv 2 ottobre | chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna i dati delle fiction in prima serata

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti i dati Auditel di giovedì 2 ottobre. In prima serata la fiction La ricetta della felicità su Rai1 e La notte nel cuore su Canale 5. Continua la sfida dell'access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre

Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas

Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?

ascolti tv 2 ottobreAscolti tv giovedì 2 ottobre: La ricetta della felicità, La notte nel cuore - Ascolti tv 2 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Segnala tpi.it

ascolti tv 2 ottobreAscolti tv del 2 ottobre, Stefano De Martino sempre più vicino a Gerry Scotti - La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti si sta facendo sempre più intensa. dilei.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 2 Ottobre