ASCOLTI TV 2 OTTOBRE 2025 • GIOVEDI •. Gli ascolti tv di giovedì 2 ottobre 2025 con una nuova puntata de La Ricetta della Felicità, La Notte nel Cuore e i consueti talk politici del giovedì sera. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 + Economia – x + x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Il Paradiso delle Signore – x Tg1 – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x Cinque Minuti + Affari Tuoi – x + x La Ricetta della Felicità – x TC – x G – x O – x La Ricetta della Felicità – x Porta a Porta – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 – x + x Forum – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x Uomini e Donne – x + x La Forza di Una Donna – x Amici di Maria De Filippi – x Dentro La Notizia – x Dentro La Notizia: Le Voci – x Grande Fratello – x Avanti un Altro! – x Avanti un Altro! – x Tg5 – x La Ruota della Fortuna – x La Notte nel Cuore – x TC – x G – x O – x La Notte nel Cuore – x Tg5 + Un’Altra Verità – x + x VINTI 300. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 2 OTTOBRE 2025: LA MEGA VINCITA AD AFFARI TUOI, POI LA RICETTA DELLA FELICITÀ, LA NOTTE NEL CUORE, DEL DEBBIO, FORMIGLI

