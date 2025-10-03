Ascolti ieri La Ruota oltre i 5 milioni Infante supera Del Debbio

‘ La Ruota della Fortuna’ supera il muro dei 5 milioni di media spettatori, ma anche ‘ Affari Tuoi’ ci si avvicina con 4,7 milioni. Tra i programmi di approfondimento del giovedì c’è da registrare la crescita di ‘Ore 14 Sera’ su Rai2 che ha superato ‘Dritto e rovescio’ su Rete4: 909.000 spettatori di media con 6.59% di share contro 787.000 spettatori e 5.86% di share. Il programma di Milo Infante ha registrato nell’edizione pomeridiana 859.000 spettatori e e 7.86% di share. Su Rai1 in access ‘Cinque minuti’ registra 3.900.000 (20.31%), in seconda serata ‘Porta a Porta’ 671.000 e 9.81%. Su La7 in access ‘Otto e mezzo’ 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ascolti ieri, La Ruota oltre i 5 milioni. Infante supera Del Debbio

In questa notizia si parla di: ascolti - ieri

Ascolti tv di ieri: Era ora (13.1%), Only You (13%) | Dati Auditel, venerdì 22 agosto 2025

Ascolti tv ieri sera, boom per Temptation Island: ecco i dati Auditel del 10 luglio 2025 in prima serata

Ascolti tv di ieri: Don Matteo, Temptation Island | Dati Auditel, giovedì 10 luglio 2025

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: De Martino si avvicina a Gerry Scotti, chi... - X Vai su X

Gli ascolti tv di ieri. Dallo scontro in prima serata ai numeri di Toffanin e Gerry Scotti - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti ieri, La Ruota oltre i 5 milioni. Infante supera Del Debbio - La Ruota della Fortuna supera i 5 milioni Nella serata tv di ieri, giovedì 2 ottobre 2025, in access su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ 5. Scrive lapresse.it

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: chi ha vinto tra "La ricetta della felicità" e "La notte nel cuore". Gerry Scotti si riallontana da De Martino, Nuzzi tiene testa a Matano - Il palinsesto televisivo di ieri, giovedì 2 ottobre, ha offerto ai telespettatori fiction, serie tv e programmi ... Da ilmessaggero.it