Ascolti ‘flop’ per Ballando con le Stelle? Milly Carlucci fa chiarezza

Ballando con le Stelle, la prima puntata è stata un flop? Cosa ha detto Milly Carlucci. Lo scorso sabato è andata in onda su Rai Uno la prima puntata della 20esima edizione di  Ballando con le Stelle, programma condotto come sempre da  Milly Carlucci. Milly Carlucci a Ballando con le Stelle (Screen Raiplay) Come è andata dal punto di vista degli ascolti? Sono stati 2.994.000 gli spettatori che hanno seguito l’amatissimo programma, con uno share del 23%, eppure c’è chi ha parlato di ‘ flop’. Intervistata da SuperguidaTv la nota conduttrice non si è detta d’accordo con chi pensa che la prima punatata di  Ballando con le Stelle  non sia stata un successo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

