ascoli i precedenti fanno sorridere ma adesso testa a bra e pontedera

Ascoli perfettamente in linea con le stagioni vincenti. In questa categoria i tornei che restano maggiormente impressi nella memoria dei tifosi sono sostanzialmente due: il campionato in C 1971-72 che regalò la prima serie B della storia e l’annata 2001-02 in C1 dei diabolici che sancì il ritorno in cadetteria dopo 7 anni di purgatorio. In terza battuta poi possiamo ricordare anche il torneo 2014-15, anche se qui il percorso fu contraddistinto da parecchi alti e bassi prima dell’ammissione in B arrivata a tavolino e prodotta dalla combine messa sù dal Teramo nel fatidico match di Savona. Sia il primo che il secondo caso finora calzano a pennello con la prima fase del cammino che sta facendo registrare Tomei e i suoi uomini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

