Articolo 18 green pass e contratti a 5 euro | qui Landini nessuno l’ha visto mai arrivare

A Gaza, dopo tanta e ingiustificata sofferenza, si spera nello spiraglio aperto dalla proposta di pace targata Trump e Maurizio Landini – che si professa pacifista – che fa? Organizza l’ennesima giornata di “caos” per distrarre l’opinione pubblica e aizzarla contro il governo Meloni: facendone pagare il prezzo, in tutti i sensi, ai lavoratori italiani. L’ultima, grottesca, trovata del pasdaran del sindacalismo politicizzato è utilizzare la tragedia dei gazawi e la vicenda della Flotilla per tirare la volata a quella «rivolta» con la quale, da quando è arrivato a Palazzo Chigi il destra-centro, cerca disperatamente di intestarsi la questione sociale in Italia e la leadership del campo largo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

