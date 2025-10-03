Arti amputati lesioni a viso e occhi | a Gaza 42mila persone con disabilità permanenti 1 4 sono bambini
L'ultimo rapporto dell'OMS descrive una situazione catastrofica: a Gaza 42mila persone conviveranno con la disabilità per il resto delle loro vite, un quarto di loro sono bambini. "In tutta Gaza ci sono soltanto otto tecnici ortopedici". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Mamma e figlie con gli arti amputati dalle bombe israeliane: Nisreen, Rafah e Seela da Gaza a Padova per le cure
Sbranata da due pitbull, amputati tutti gli arti: orrore senza precedenti
Nelle galassie complottiste dell’estrema destra spopola la favola del “MedBed”: un macchinario miracoloso – secondo alcune versioni di origine aliena – capace di tutto, dall’inversione dell’invecchiamento alla ricrescita degli arti amputati. 1/14 - X Vai su X
Arti amputati, lesioni a viso e occhi: a Gaza 42mila persone con disabilità permanenti, 1/4 sono bambini - Le lesioni invalidanti costituiscono un quarto di tutte quelle segnalate a Gaza, con un totale di 167. Segnala fanpage.it
Consulta, lesioni al viso: troppo rigide le pene del Codice rosso - I giudici costituzionali con la sentenza numero 83 hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 583 quinquies del Codice penale, ... Da adnkronos.com