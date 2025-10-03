Il Marvel Cinematic Universe (MCU) si arricchisce di un patrimonio di artefatti magici di grande potenza, molti dei quali possiedono il potenziale di modificare profondamente la narrazione e le dinamiche dell’intera saga. Diversi oggetti, già noti come il Darkhold e il Libro dei Vishanti, sono stati protagonisti nelle pellicole di Doctor Strange e nelle serie come WandaVision. Esistono numerosi altri artefatti che potrebbero emergere in futuro, alcuni con capacità paragonabili o superiori a quelle del Darkhold e dell’Occhio di Agamotto. Questi strumenti sono strettamente collegati alla storia Marvel e alcuni hanno già legami con l’attuale universo cinematografico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Artefatti marvel in grado di cambiare il mcu