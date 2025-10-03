' Art Confluens' la nuova mostra collettiva di artisti romagnoli

Alla Trend Art Gallery di Cesena, sabato 4 ottobre, viene inaugurata la mostra collettiva "Ars Confluens", curata da Denis Jovanovic Romagnoli e presentata da Lia Briganti. La mostra di pittura e scultura vede il confronto tra cinque artisti, quattro pittori e una scultrice, che sebbene con stili. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

