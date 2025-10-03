Arrivati a Fiumicino i 4 parlamentari italiani della Flotilla

I quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla sono arrivati all'aeroporto romano di Fiumicino. Dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane, il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi sono. 🔗 Leggi su Today.it

arrivati fiumicino 4 parlamentariFlotilla, arrivati a Fiumicino i quattro parlamentari italiani liberati da Israele. Scotto: «Stiamo bene, ora liberare tutti gli attivisti» - Penso che debbano essere tenuti qui per alcuni mesi in una prigione israeliana, in modo che si abituino all'odore dell'ala terroristica»: lo afferma il ministro dell'ultradestra israeliana Itamar Ben ... Riporta leggo.it

