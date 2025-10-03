Arriva l' acqua per 7500 ettari | investimento da 20 milioni manna dal cielo per gli agricoltori dell' Alto Tavoliere

Foggiatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie a un investimento superiore a 20 milioni di euro, sostenuto dalla Regione Puglia tramite fondi europei e Fsc, l’acqua depurata dall’impianto di San Severo sarà ora disponibile per il riutilizzo agricolo, permettendo l’irrigazione di più di 7.500 ettari di terreno e supportando circa 4.000. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arriva - acqua

Violenta tempesta e strade allagate a Hong Kong: l'acqua arriva alle ginocchia

"Non ci sono guasti, perché nelle case l'acqua non arriva?": da giorni disagi in via Nocille

Acqua che c’è, ma non arriva. Piantedosi: “La scelta è nelle mani dei cittadini”

Cerca Video su questo argomento: Arriva Acqua 7500 Ettari