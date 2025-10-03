Arriva la Divina matematica Nel mondo del Sommo Poeta
Dante era. un poeta. No, non solo, era un intellettuale a tutto tondo. Le sue opere mescolavano letteratura e politica e la Divina Commedia lo dimostra in modo impeccabile. Ma non c’è solo politica, non solo invettive. Nella Commedia c’è tanta scienza e molta matematica. Per questo domani alle 18 all’Auditorium al Duomo Piergiorgio Odifreddi (nella foto), il matematico che come l’autore del ’De Monarchia’ non nasconde una coscienza civile, racconta ’Una Commedia matematica’ per il Festival Dantesco Fiorentino, esperienza immersiva nel mondo del Sommo Poeta che celebra il suo legame storico con la città di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: arriva - divina
di Veronica Matta A 78 ANNI, PAOLO DEMURU COMPLETA IN OLTRE DUE ANNI UNA STRAORDINARIA TRADUZIONE POETICA CON PIU’ DI 14.200 VERSI DELL’OPERA DI DANTE: “LU ‘NFARRU”, LA DIVINA COMMEDIA IN GALLURESE ARRIVA IN PO Vai su Facebook
La Divina Commedia arriva nello Zhejiang! Un capolavoro senza tempo che, in occasione dei 55 anni di relazioni tra Cina e Italia , porta sul palco la grande tradizione culturale italiana. - X Vai su X
Arriva la Divina matematica. Nel mondo del Sommo Poeta - Le sue opere mescolavano letteratura e politica e la Divina Commedia lo dimostra in modo impeccabile. Riporta lanazione.it