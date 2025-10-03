Dante era. un poeta. No, non solo, era un intellettuale a tutto tondo. Le sue opere mescolavano letteratura e politica e la Divina Commedia lo dimostra in modo impeccabile. Ma non c’è solo politica, non solo invettive. Nella Commedia c’è tanta scienza e molta matematica. Per questo domani alle 18 all’Auditorium al Duomo Piergiorgio Odifreddi (nella foto), il matematico che come l’autore del ’De Monarchia’ non nasconde una coscienza civile, racconta ’Una Commedia matematica’ per il Festival Dantesco Fiorentino, esperienza immersiva nel mondo del Sommo Poeta che celebra il suo legame storico con la città di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arriva la Divina matematica. Nel mondo del Sommo Poeta