Arriva il freddo | a Sondrio riscaldamenti accesi già da oggi

3 ott 2025

Considerato il brusco abbassamento delle temperature registrato negli ultimi giorni, il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini ha autorizzato, tramite l’ordinanza n. 2482025, l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento su tutto il territorio comunale, a partire da oggi venerdì 3. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

