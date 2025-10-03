Arrestato il marito di una babysitter | violenze sui bimbi che venivano accuditi in casa
Ha approfittato della presenza di minorenni in casa sua, bambine e bambini che erano seguiti dalla moglie baby-sitter, li ha avvicinati e ha abusato di loro. Vicino Torino, in val Sangone, un uomo di 60 anni è accusato di violenze sessuali nei confronti di almeno due ragazzine. Le vittime. 🔗 Leggi su Today.it
