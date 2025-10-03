Arrestato giovane a Catania | sequestrati oltre 470 grammi di droga e 10.900 euro in contanti
ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli straordinari a Picanello. Nel quartiere Picanello di Catania, durante un’operazione di controllo straordinario del territorio, la Polizia di Stato ha arrestato un 26enne catanese con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. L’intervento rientrava in una più ampia attività disposta dalla Questura, mirata alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione allo spaccio di droga e ai reati in materia di armi. L’intervento dei cani antidroga. Un equipaggio della squadra cinofili, insieme ai cani antidroga “Maui” e “Ares”, ha effettuato controlli all’interno di una palazzina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: arrestato - giovane
Tenta di spacciarsi per il cugino: arrestato a Monza giovane rapinatore (già ricercato)
Pontedera, giro di vite allo spaccio. I controlli dei carabinieri: giovane pusher arrestato
Accoltella un 30enne in centro, un giovane arrestato per tentato omicidio
Corteo per la Flotilla, arrestato il giovane che ha lanciato la bicicletta contro la polizia https://lastampa.it/torino/2025/10/02/news/arresto_manifestazione_flotilla_torino_lancio_bici_polizia-15333986/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Arrestato giovane con 400g cocaina e 10kg hashish in flagranza. Sequestrati denaro e materiale per spaccio - facebook.com Vai su Facebook
Catania, due arresti per spaccio: inseguimento per le strade e hashish sequestrato - Intensificati i controlli della Polizia di Stato contro il fenomeno dello spaccio di droga: negli ultimi giorni, la Squadra Mobile di Catania ha arrestato ... Secondo sicilianews24.it
Catania, droga e razzi nascosti in casa: arrestato - È quanto rinvenuto in un’abitazione della zona Picanello dagli agenti della Polizia di Stato durante uno dei serviz ... Lo riporta catanianews.it