Arrestato giovane a Catania | sequestrati oltre 470 grammi di droga e 10.900 euro in contanti

Dayitalianews.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli straordinari a Picanello. Nel quartiere Picanello di Catania, durante un’operazione di controllo straordinario del territorio, la Polizia di Stato ha arrestato un 26enne catanese con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. L’intervento rientrava in una più ampia attività disposta dalla Questura, mirata alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione allo spaccio di droga e ai reati in materia di armi. L’intervento dei cani antidroga. Un equipaggio della squadra cinofili, insieme ai cani antidroga “Maui” e “Ares”, ha effettuato controlli all’interno di una palazzina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

arrestato giovane a catania sequestrati oltre 470 grammi di droga e 10900 euro in contanti

© Dayitalianews.com - Arrestato giovane a Catania: sequestrati oltre 470 grammi di droga e 10.900 euro in contanti

In questa notizia si parla di: arrestato - giovane

Tenta di spacciarsi per il cugino: arrestato a Monza giovane rapinatore (già ricercato)

Pontedera, giro di vite allo spaccio. I controlli dei carabinieri: giovane pusher arrestato

Accoltella un 30enne in centro, un giovane arrestato per tentato omicidio

arrestato giovane catania sequestratiCatania, due arresti per spaccio: inseguimento per le strade e hashish sequestrato - Intensificati i controlli della Polizia di Stato contro il fenomeno dello spaccio di droga: negli ultimi giorni, la Squadra Mobile di Catania ha arrestato ... Secondo sicilianews24.it

arrestato giovane catania sequestratiCatania, droga e razzi nascosti in casa: arrestato - È quanto rinvenuto in un’abitazione della zona Picanello dagli agenti della Polizia di Stato durante uno dei serviz ... Lo riporta catanianews.it

Cerca Video su questo argomento: Arrestato Giovane Catania Sequestrati