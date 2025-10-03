Arrampicata i Campionati Italiani Lead e Speed 2025 arrivano ad Arco
Sabato 4 e domenica 5 ottobre al Centro Tecnico Federale FASI: semifinali e finali in diretta streaming su Sportface Tv. Arco (Trento) si prepara a ospitare un fine settimana di grande arrampicata sportiva. Il Centro Tecnico Federale FASI farà da cornice al Campionato Italiano Assoluto Lead & Speed 2025, in programma sabato 4 e domenica 5 ottobre. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
