Arrampicata i Campionati Italiani Lead e Speed 2025 arrivano ad Arco

Sabato 4 e domenica 5 ottobre al Centro Tecnico Federale FASI: semifinali e finali in diretta streaming su Sportface Tv. Arco (Trento) si prepara a ospitare un fine settimana di grande arrampicata sportiva. Il Centro Tecnico Federale FASI farà da cornice al Campionato Italiano Assoluto Lead & Speed 2025, in programma sabato 4 e domenica 5 ottobre.