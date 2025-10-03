Arpinova in festa per i 50 anni della Parrocchia S Teresa del Bambin Gesù
La Parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù spegne 50 candeline e festeggia questo importante compleanno con una serie di eventi che si terranno dal 27 settembre all’11 ottobre.Start sabato 27 settembre alle 19 con la Celebrazione Eucaristica di apertura dei festeggiamenti e il torneo di carte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
