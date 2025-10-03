Armoniosamente a Stuffione il concerto del soprano Zin e l’organista Medori
Domenica 5 ottobre 2025 alle ore 18, nel Santuario di Santa Maria delle Grazie a Stuffione di Ravarino, si terrà un concerto per voce e organo con il soprano Maryana Zin e l’organista Olimpio Medori.L’evento sarà preceduto alle ore 17.30 da una visita guidata al santuario, condotta da Giorgio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
