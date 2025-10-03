Armi da guerra clandestine in immobile disabitato | indagati davanti al gip

BRINDISI - Per la procura di Brindisi avrebbero avuto nella propria disponibilità, nascosti in un immobile attiguo disabitato, un fucile d'assalto e una pistola mitragliatrice, pronti all'uso, e munizioni. Condotti in carcere dai carabinieri del Nor di Brindisi all'alba del 30 settembre scorso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Sono del luogo, 35 e 43 anni, indiziati, in concorso tra loro, dei reati di detenzione di armi da guerra clandestine e ricettazione. L’indagine da una perquisizione domiciliare del 14 agosto 2025 Vai su Facebook

