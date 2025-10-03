Arianna Meloni a gamba tesa contro lo sciopero ProPal | Solo un pretesto per attaccare il governo il primo in Occidente ad aiutare Gaza

Lo sciopero per Gaza organizzato dalla Cgil è solo «un pretesto per attaccare il governo». Arianna Meloni interviene a gamba tesa sullo sciopero di oggi 3 ottobre voluto dalla Cgil con i sindacati di base, dopo il fermo della Global Sumud Flotilla da parte di Israele. Di fatto stessa posizione della sorella Giorgia, che da Copenaghen aveva attaccato gli italiani sulla Flotilla, accusandoli di voler solo mettere in difficoltà il suo governo. La sorella Arianna, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, su Instagram parla di una vera e propria «prepotenza e violenza» voluta dai sindacati. 🔗 Leggi su Open.online