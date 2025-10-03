Argentina ecco le convocazioni del ct Scaloni | le scelte sui calciatori della Serie A
Argentina, il ct Lionel Scaloni ufficializza i convocati: sono solo due i rappresentanti della Serie A, la lista completa Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ex difensore della Lazio e alla guida dell’Albiceleste dal 2018, ha reso nota la lista dei 28 convocati per le prossime amichevoli internazionali contro Venezuela e Puerto Rico. Si tratta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: argentina - convocazioni
Convocazioni Argentina, i convocati di Scaloni: Lautaro e Carboni nella lista per le qualificazioni ai Mondiali 2026
Convocazioni Argentina, Lautaro guida l’attacco con Messi e Alvarez. Prima chiamata per Valentin Carboni
