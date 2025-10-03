Arezzo Wave Al via due giorni di grande musica

Parte oggi la due giorni di musica di Arezzo Wave 2025. Appuntamento stasera e domani al Teatro Tenda di Arezzo, con la finale del contest nazionale che vedrà esibirsi i finalisti provenienti dalle selezioni regionali. L’evento culminerà con la premiazione del vincitore domani. Si parte oggi alle 15,30 alla Casa della musica nel palazzo di Fraternita dei Laici in piazza Grande, per l’incontro con l’artista inglese Darcy Rose, alle 16,30 ci sarà il talk e la presentazione del libro arriva "Arezzo Wave Station – La Storia di Arezzo Wave, Volume 1: Il Primo Millennio 1987–1999", il libro sulla storia del festival firmato da Mauro Valenti, ideatore e fondatore della rassegna che ha cambiato la musica italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo Wave. Al via due giorni di grande musica

