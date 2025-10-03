Arezzo è diventata BitcoinLandia | la mappa di atm dedicati e società di settore Non mancano le ombre
Acquistare bitcoin è sempre più facile. Anche al bar o in tabaccheria. Ad Arezzo, in almeno due locali sono presenti macchinette simili a sportelli bancomat con le quali, inserendo denaro, puoi acquistare la moneta virtuale. Si tratta di Atm, sportelli automatici che emettono bitcoin, caricabili. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
