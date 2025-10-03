Arezzo è diventata BitcoinLandia | la mappa di atm dedicati e società di settore Non mancano le ombre

Acquistare bitcoin è sempre più facile. Anche al bar o in tabaccheria. Ad Arezzo, in almeno due locali sono presenti macchinette simili a sportelli bancomat con le quali, inserendo denaro, puoi acquistare la moneta virtuale. Si tratta di Atm, sportelli automatici che emettono bitcoin, caricabili. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

arezzo 232 diventata bitcoinlandiaArezzo &#232; diventata BitcoinLandia: la mappa di atm dedicati e società di settore. Non mancano le ombre - Nella nostra città è attivo anche uno tra i massimi esperti nazionali di criptovalute, che mette in guardia dalle truffe. Si legge su arezzonotizie.it

