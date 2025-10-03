Arezzo corsaro a Rimini | decide Varela amaranto sempre in vetta
L’Arezzo sbanca il “Romeo Neri” con un gol di Varela e resta in testa alla classifica a quota 21, in coabitazione con il Ravenna. Per il portoghese è il terzo centro stagionale, tutti da subentrato: ancora una volta uomo decisivo dalla panchina. La partita inizia con ritmi bassi. Al 20’ Guccione inventa per Pattarello, che da posizione favorevole calcia largo. Cinque minuti più tardi il Rimini risponde con un colpo di testa di D’Agostini, bloccato da Venturi. Al 28’ occasione clamorosa per gli amaranto: Vitali sbaglia il rinvio, Chierico colpisce il palo con un sinistro violento. Poco dopo lo stesso Chierico deve uscire momentaneamente per un problema al ginocchio, mentre Asmussen viene ammonito dopo revisione al monitor: cartellino giudicato troppo lieve dai toscani per la durezza dell’intervento. 🔗 Leggi su Lortica.it
