Arese inaugurato il nuovo Liceo Artistico Fontana associato all’Its Russel di Garbagnate

È stato inaugurato oggi, 3 ottobre 2025, il nuovo edificio del Liceo Artistico “Lucio Fontana” di Arese, sede associata dell’I.I.S. Russell di Garbagnate Milanese. L’intervento è stato realizzato grazie a un investimento di 1,9 milioni di euro finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), promosso dalla Città Metropolitana di Milano per la . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net