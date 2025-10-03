Archivio Urbanistica | nuovi spazi più sicuri e funzionali per documenti e personale

Brindisireport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CEGLIE MESSAPICA - Proseguono i lavori per la riorganizzazione e messa a norma dell’archivio Urbanistica del Comune DI Ceglie Messapica. "Con questo nuovo allestimento stiamo garantendo ambienti ordinati, adeguati alla conservazione dei documenti e funzionali per il lavoro dei dipendenti -. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: archivio - urbanistica

Cerca Video su questo argomento: Archivio Urbanistica Nuovi Spazi