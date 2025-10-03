Archivio Urbanistica | nuovi spazi più sicuri e funzionali per documenti e personale
CEGLIE MESSAPICA - Proseguono i lavori per la riorganizzazione e messa a norma dell’archivio Urbanistica del Comune DI Ceglie Messapica. "Con questo nuovo allestimento stiamo garantendo ambienti ordinati, adeguati alla conservazione dei documenti e funzionali per il lavoro dei dipendenti -. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: archivio - urbanistica
Siamo entusiasti di annunciare che in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, l'Archivio di Stato Cosenza ospita la mostra "Cosenza su Carta: Architetture del '900" ?. Un viaggio affascinante attraverso l'evoluzione urbanistica e architettonica - facebook.com Vai su Facebook
#Foggia, De Leonardis (FdI) attacca Emiliano: “Ufficio Urbanistica chiuso per mancanza di personale” - X Vai su X