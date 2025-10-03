Aranova abbattuta la quercia del Borgo Antico Un residente | Relazione illogica decisione accelerata

Fiumicino, 3 ottobre 2025 – Una quercia situata nel bosco condominiale del complesso “Borgo Antico ” ad Aranova all’angolo tra via Elini e via Austis, è stata abbattuta tra il 22 e il 24 settembre 2025. A denunciarlo è Danilo Cruciani, residente del condominio, che in due missive (17 e 30 settembre) indirizzate al Comune di Fiumicino, agli ordini professionali degli agronomi e a diverse testate locali contesta la regolarità dell’iter e chiede verifiche postume. L’abbattimento segue una relazione tecnica dell’agronomo Roberto Fagioli, incaricato dall’amministratore Raffaele Orefice. La relazione avrebbe classificato l’albero in Classe D di propensione al cedimento —la più grave, per cui “le piante devono essere necessariamente abbattute”—e indicato un rischio inaccettabile per persone e cose. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it