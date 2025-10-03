Aragona rende omaggio ai suoi ambasciatori nel mondo | cerimonia in chiesa Madre
È stato presentato nell’aula consiliare Luigi Giglia del Libero Consorzio di Agrigento il programma della terza edizione del premio “Aragonesi nel mondo” che si terrà venerdì 3 ottobre alle 19,30 nella chiesa Madre di Aragona.Cinque le personalità individuate dalla giuria, presieduta da Alfonso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Aragona premia i suoi talenti nel mondo: da FedEx a re Carlo, cinque storie di successo - La terza edizione del premio "Aragonesi nel mondo" celebra cinque personalità che hanno portato in alto ... Si legge su agrigentonotizie.it