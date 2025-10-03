Aprol Campania lancia il corso per assaggiatori di olio EVO
Un’opportunità unica per imparare a riconoscere pregi e difetti dell’olio extravergine d’oliva direttamente dagli esperti del settore. Aprol Campania organizza un corso per assaggiatori di olio EVO che si terrà nei giorni 17, 18, 19 e 24, 25, 26 novembre 2025, presso la Sala Panel della CCIAA. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
