Aprol Campania lancia il corso per assaggiatori di olio EVO

Avellinotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’opportunità unica per imparare a riconoscere pregi e difetti dell’olio extravergine d’oliva direttamente dagli esperti del settore. Aprol Campania organizza un corso per assaggiatori di olio EVO che si terrà nei giorni 17, 18, 19 e 24, 25, 26 novembre 2025, presso la Sala Panel della CCIAA. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aprol - campania

Cerca Video su questo argomento: Aprol Campania Lancia Corso