Apre la stagione musicale del Bonci sul palco gli allievi del Conservatorio Maderna Lettimi

Sabato 4 ottobre "La cambiale di matrimonio" di Gioachino Rossini, allestita dal Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini, apre la stagione musicale del Teatro Bonci di Cesena con la tradizionale serata offerta gratuitamente al pubblico della città. Lo spettacolo sarà presentato anche al. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

