Apre la portiera senza guardare e ' stende' due ciclisti
È una delle principali cause di cadute dalla bicicletta, eppure c'è ancora chi apre la portiera senza sincerarsi che non sopraggiunga nessuno. Così è successo intorno alle 11.20 di venerdì 3 ottobre 2025 sulla Via Aurelia a Cavi di Lavagna.Ad avere la peggio è stata una coppia, che viaggiava in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: apre - portiera
Sgancia la cintura del fratellino e apre la portiera, bimbo cade dall’auto in corsa: è gravissimo
Lui che apre la portiera, regala fiori, paga la cena (e pure la piega). Lei che sorride (decisamente demure) e ringrazia. Una scena da favola Anni 50: che torna ad essere desiderabile per le ragazze di oggi
Ragazza apre la portiera e si getta in strada da un'auto in corsa
#Ragazza apre la #portiera e si getta in #strada da un'#auto in #corsa - facebook.com Vai su Facebook