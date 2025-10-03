Apre la mostra archeologica Fare la laguna fare in laguna | comunità e risorse fra Lio Piccolo e Altino

Il Comune di Cavallino Treporti e l’Università Ca’ Foscari Venezia, in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e con il Ministero della Cultura, annunciano l’inaugurazione ufficiale della mostra archeologica “Fare la laguna, fare in laguna: comunità e risorse fra Lio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

