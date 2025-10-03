Arezzo, 3 ottobre 2025 – In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia 2025, la sezione AID di Arezzo insieme all'Università di Siena (Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive) e in collaborazione con l’associazione I Care promuove un evento di informazione e sensibilizzazione sul tema dei DSA, con un focus particolare sull'inserimento lavorativo dei giovani-adulti con queste caratteristiche. Un incontro - aperto a tutti ma rivolto principalmente agli studenti dell’Università di Siena e agli iscritti ai corsi per insegnanti di sostegn o – avrà luogo mercoledì 8 ottobre dalle 9:30 alle 11:30, presso il Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive UNISI del campus di Arezzo ( Aula 14 Palazzina Uomini, Viale Luigi Cittadini, 33). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Apprezzare le differenze. Apprendimento in corso per una nuova cultura del lavoro