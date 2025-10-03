Appesa La violenza rossa arriva tra i banchi di scuola
La militanza politica fin dalla giovane età c'è sempre stata. Negli anni Settanta è stata una delle chiavi degli anni caldi ma nell'ultimo periodo si sta rinvigorendo, con sempre più giovani che decidono di fare politica attiva nelle scuole. Questo implica un inevitabile aumento della tensione nelle scuole. Ma questo non dovrebbe mai travalicare i limiti, soprattutto quando si scavalla nelle minacce personali. Il problema in Italia, però, rischia di essere sempre lo stesso, ossia che le violenze che arrivano da sinistra non vengono condannate. Anzi, spesso si assiste quasi a una giustificazione o, al limite, a una totale inerzia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: appesa - violenza
Minacce non ci fermano: più è attaccata, più è determinata A Sesto San Giovanni hanno imbrattato un muro con una scritta “Sardone appesa” firmata da presunti anarchici. Un messaggio di odio e violenza, riconducibile con tutta probabilità agli ambienti della - facebook.com Vai su Facebook
A Genova un consigliere PD ha urlato a FdI: «Vi abbiamo già appesi per i piedi una volta». Non è politica: è odio, è violenza verbale. Fratelli d’Italia non si farà intimidire: continueremo a lavorare con serietà e passione per gli italiani. #LaraMagoni #Fd - X Vai su X