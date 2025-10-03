Appesa La violenza rossa arriva tra i banchi di scuola

Ilgiornale.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La militanza politica fin dalla giovane età c'è sempre stata. Negli anni Settanta è stata una delle chiavi degli anni caldi ma nell'ultimo periodo si sta rinvigorendo, con sempre più giovani che decidono di fare politica attiva nelle scuole. Questo implica un inevitabile aumento della tensione nelle scuole. Ma questo non dovrebbe mai travalicare i limiti, soprattutto quando si scavalla nelle minacce personali. Il problema in Italia, però, rischia di essere sempre lo stesso, ossia che le violenze che arrivano da sinistra non vengono condannate. Anzi, spesso si assiste quasi a una giustificazione o, al limite, a una totale inerzia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

