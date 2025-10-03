Appennino opere d' arte nel bosco | dove puoi trovarle aspettando il foliage
Bologna Montana Art Trail, un percorso tematico sull’ Appennino costellato di originali opere di Land art. Diciassette installazioni realizzate in materiali naturali ripartite tra Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Firenzuola in provincia di Firenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Un'anteprima delle nuove opere sul Bologna Montana Art Trail, il percorso ad anello di 100 km. ideato da Viva il Verde sui territori di Loiano, Monzuno, Monghidoro e San Benedetto Val di Sambro.
Opere d'arte, si devono pagare l'Irpef e l'Iva se si vende un quadro? Professionisti, collezionisti, speculatori: cosa dice la legge delega - La legge delega di riforma fiscale (111/2023) ha previsto, tra l'altro, una rivisitazione dell'Irpef.
La tassazione sulle opere d'arte è passata dal 22% al 5% - Il governo italiano guidato da Giorgia Meloni ha deciso di intervenire sulla percentuale Iva che viene applicata sulla cessione delle opere d'arte che, nello specifico, passa dal 22% al 5%.